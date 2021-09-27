Швейцарцы поддержали однополые браки

Плакаты перед голосованием за однополые браки в Женеве, 23 сентября. Плакат гласит: "Любовь без привилегий, да - браку для всех" / REUTERS

Почти две трети швейцарских избирателей - 64% на референдуме поддержали однополые браки.

Швейцария стала одной из последних стран Западной Европы, легализовавших однополые браки. Об этом пишет ВВС.

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При подготовке к голосованию церковные группы и консервативные партии выступили против однополых браков. Заявили, что это подрывает традиционную семью.

Швейцария разрешила однополым парам регистрировать партнерство с 2007 года, но некоторые права были ограничены. Новые изменения позволят однополым парам усыновлять неродственных детей, а женатым лесбийским парам иметь детей посредством донорства спермы. Это делает Швейцарию 30-й страной в мире, где разрешены однополые браки.

"Это исторический день для Швейцарии, когда речь идет о равенстве однополых пар. А также важный день для ЛГБТ-сообщества", - сказал Ян Мюллер из комитета кампании "Да".

Министр юстиции Карин Келлер-Саттер заявила, что первые однополые браки будут заключены в июле следующего года.

"Кто любит друг друга и хочет жениться, сможет это сделать независимо от того, это мужчины, две женщины или мужчина и женщина", - сказала она.

Политик из правой "Швейцарской народной партии" Моника Рюеггер и противник однополых браков сказала, что в проигрыше оказались родители и дети.

"Речь идет не о любви и чувствах. Это о благополучии детей", - говорит она.

За последние 20 лет большинство стран Западной Европы легализировали однополые браки. Однако в Швейцарии многие важные решения выносятся на референдум. И это может замедлить изменения в социальном законодательстве.

Новый закон, поддержанный правительством Швейцарии и основными партиями, кроме "Народной партии", парламент принял в декабре. Однако затем противники оспорили его, собрав достаточно подписей, чтобы провести референдум.

22 мая 2015-го Ирландия стала первой страной в мире, которая на референдуме узаконила однополые браки. Поправку об однополых браках одобрили 62% ирландцев.