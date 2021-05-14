В католической стране на референдуме разрешили однополые браки

Уличное искусство художника Найла О'Лафлин в Дублине побуждает людей голосовать "За" поправку об однополых браках / Wikipedia

22 мая 2015-го, 6 лет назад, Ирландия стала первой страной в мире, которая на референдуме узаконила однополые браки.

Поправку об однополых браках одобрили 62% ирландцев. Поэтому в конституцию внесли 34 поправку о равенстве брака. Согласно закону от 2015 года, брак может быть заключен двумя лицами без различия по полу. До принятия поправки действовал запрет на однополые браки в Ирландии.

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Соответствующий закон, разрешающий однополые браки подписал президент Ирландии 29 августа того же года. Он вступил в действие 16 ноября 2015-го. А первая церемония однополого брака состоялась 17 ноября 2015 года.

Эта поправка весьма существенна, если принимать во внимание, что 78% ирландцев - католики, а Католическая церковь до сих пор выступает против однополых браков.