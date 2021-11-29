Швейцарцы поддержали Covid-сертификаты на референдуме

Жители Швейцарии поддержали Covid-сертификаты на референдуме. Фото: REUTERS

62% жителей Швейцарии поддержали на референдуме меры правительства по борьбе с пандемией коронавируса.

К ним относятся и Covid-сертификаты, требующие в барах, ресторанах и других общественных местах, сообщает Politico.

Избиратели высказались по поводу изменений в мерах безопасности по борьбе с пандемией. К ним относятся финансовая поддержка пострадавших от пандемии, отслеживания контактов и тестирование, а также Covid-сертификат.

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Справка показывает, вылечились ли граждане от вируса, были ли вакцинированы или имеют отрицательный результат теста на вирус.

Отмечается, что это требование правительства оказалось наиболее спорным среди общественности и политических сил. Однако в сентябре сертификат внедрен и его требуют для посещения баров, ресторанов, театров и больших мероприятий.

Референдум в Швейцарии проходил 28 ноября. Одним из вопросов была отмена некоторых коронавирусных ограничений. В стране один из самых низких показателей вакцинации в Западной Европе, полностью вакцинировано менее двух третей населения. С начала пандемии строгих ограничений в стране не было - люди могли выходить на прогулку в любое время, школы закрывали всего на несколько недель.