Сведут плавучий отель, который будет получать энергию от солнца, ветра и приливов

Компьютерная графика отеля от HAADS / HAADS

Катар планирует возвести роскошный плавучий эко-отель, который будет вращаться, а также производить собственное электричество за счет энергии солнца, ветра и приливов.

В отеле в форме пончика используют солнечные батареи и ветряные турбины для производства чистой энергии без отходов, а крыша в форме вихря собирать дождевую воду для орошения зелени. Об этом пишет Daily Mail.

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Круглое здание площадью 35,3 тыс. кв м будет массивный вестибюль величиной 700 кв м в центре, а по периметру - 152 номера с отдельными балконами с видом на Персидский залив. Виды будут меняться, ведь отель будет медленно вращаться. Для выполнения одного полного оборота нужно будет 24 часа.

Там также будут крытый и открытый бассейны, спа-салон, тренажерный зал и даже поле для мини-гольфа. К нему можно будет добраться с пирса, соединенного с берегом, на вертолете или на лодке. Его разрабатывает архитектурная студия дизайна HAADS. Завершить строительство планируют к 2025-му.

В 2020-м девелоперская компания ADMARES заявила, что поставит в Катар 16 энергоэффективных плавучих отелей, работающих на солнечной энергии, к Чемпионату мира по футболу в 2022 году.

"Это первый случай, когда плавучую недвижимость используют как временное решение для удовлетворения потребностей в таком масштабе. Этим отелям не нужны большие порты или глубокая вода, так как их осадок значительно меньше, чем в крупных круизных лайнеров", - говорит гендиректор ADMARES Микаэль Гедберг.

Крохотной стране Персидского залива следует найти больше жилья для ожидаемых 1,5 млн болельщиков, которые, по оценкам, планируют посетить турнир. Катар также зафрахтуе 2 круизные лайнеры общей емкостью 4000 кают для фанатов.