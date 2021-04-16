Существует угроза вторжения войск РФ на территорию Украины - американский генерал

Угроза вторжения России в Украину оценивается от низкой до средней.
Об этом заявил командующий войсками США в Европе Тод Уолтерс, пишет Reuters.
Он не стал комментировать данные разведки, которая не включает возможность вторжения РФ.
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По словам Уолтерса, его мысли о рисках частично основаны на расположении российских войск у границ Украины.
Он оценил риски вторжения в ближайшие несколько недель "от низкого до среднего".
"Я считаю, что с тенденцией, которую я наблюдаю прямо сейчас, вероятность возникновения инцидента начнет снижаться", - добавил Уолтерс.
Назвали 4 возможные задачи Российской Федерации, для которых она стягивает свои войска к украинской границе.
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