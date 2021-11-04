Супруги в Новой Зеландии вырастили самый большой картофель в мире

Фото: stuff.co.nz

В конце августа супруги Колин и Донна Крейг-Браун убирали урожай на городе.

Тогда Колин выкопал рекордно большой картофель. Об этом сообщает сайт stuff.co.nz.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчине удалили почки весом 45 кг

Картофель был размером с толстую рождественскую индейку. Пара взвесила его - 7,9 кг.

Титул самого тяжелого картофеля в Книге рекордов Гиннеса с 2011 года принадлежит британцу из Ноттингемшира, который вырастил картофель, весом 4,99 кг. Супруги подали заявку на свой картофель в Книгу рекордов Гиннеса.

Пара завернута картофель в два полиэтиленовых пакета и положила в холодильник, чтобы не терял слишком много воды. Колин надеется, что он будет поддерживать относительно хорошую форму, пока команда Книги рекордов не свяжется с ними.

В городе Остин в американском штате Техас планируют создать самый большой в мире район, напечатанный на 3D-принтере. Первые дома планируют заложить в начале следующего года.