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пятница, 25 февраля 2022 13:22

Спецтема: Напад Росії на Україну

Суд в Гааге может начать расследование военных преступлений России

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Суд в Гааге может начать расследование военных преступлений России
Фото: PexelsПрокурор МКС пообещал предоставить более подробные комментарии в будущем. Фото: Pexels

Прокурор международного уголовного суда Гааги Карим Хан сказал, что может взяться за вторжение России в Украину.

Об этом говорится в его официальном заявлении, передает "Европейская правда".

С 2015 года Международный уголовный суд имеет официальные полномочия по расследованию нарушений международного гуманитарного права в Украине.

Хан внимательно следит за войной в Украине.

"В моей юрисдикции дать старт расследованию любых актов геноцида, преступлений против человечества или военных преступлений, совершенных в Украине", - сказал он.

Прокурор сейчас находится в командировке в Бангладеш.

"По возвращении в Гаагу я планирую издать более подробное заявление по ситуации в Украине, прояснив мои оценки и дальнейшие шаги, которые я вижу в рамках этого дела", – указал Хан.

Он сказал, что сама агрессия не может стать предметом расследования, поскольку ни Украина, ни Россия не являются сторонами Римского статута МКС. Расследование может относиться только к преступлениям, предусмотренным международным гуманитарным правом.

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"Обвиняемыми могут стать те, кто совершал эти преступления, в том числе давал приказы, или вносил другой вклад в совершение таких преступлений", - сказал прокурор.

Российские оккупанты обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram. Харьковчане публикуют в соцсетях фотографии ракеты, застрявшей посреди дороги. Перед этим в городе была объявлена ​​воздушная тревога.

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