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вторник, 28 сентября 2021 15:11

Студент, кинувшей яйцо в президента Макрона, попал в психбольницу

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Студент, кинувшей яйцо в президента Макрона, попал в психбольницу
Скриншот, когда яйцо попадает в Макрона / Independent

Французская прокуратура сообщила, что 19-летний студент, бросивший 27 сентября яйцо в президента Эммануэля Макрона, помещен в психиатрическую больницу после медицинского осмотра.

Яйцо попало Макрону в плечо, когда шёл с толпой на международной продовольственной ярмарке в Лионе. Оно отскочило и разбилось. Об этом пишет Independent.

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Бросавшего задержали на месте. Ранее он не попадал в поле зрения полиции. Это студент. Он прошел психиатрическую экспертизу, которая определила необходимость госпитализации.

Макрон получил пощечину во время аналогичного массового мероприятия в июне. Как и другие французские президенты, он любит встречаться с общественностью. Особенно сейчас, когда началась кампании перед президентскими выборами, которые пройдут в апреле 2022 года. Макрон еще не выставил свою кандидатуру, но этого ожидают.

В сентябре после митинга на металлургическом заводе в городе Велланд канадского премьера Джастина Трюдо забросали камнями. Во время выступления он назвал противников вакцинации "маргинальными элементами", которые не верят в науку. Когда шел к автобусу, возмущенные канадцы начали швырять в политика гравий.

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