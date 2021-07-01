Штучный интеллект распознает поведение и спасает от суицидов

Камеры наблюдения на улицах Сеула сами распознают поведения человека / Getty Images

Южнокорейские ученые и службы экстренной помощи используют камеры и искусственный интеллект для обнаружения и предотвращения самоубийств в столице страны.

Искусственный интеллект, разработанный учеными, изучает модели поведения и анализирует данные с камер с апреля 2020 года. Новые решение разработали ученые из Саульского технологического университета. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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Основываясь на камерах видеонаблюдения и оценивая такие детали, как колебания человека, искусственный интеллект может предсказать опасную ситуацию и немедленно предупредить бригады по чрезвычайным ситуациям.

В экстренных службах считают, что благодаря такому решению можно добраться до места происшествия до того, как произойдет трагедия.

В Южной Корее с 52 млн жителей в 2019-м был самый высокий уровень самоубийств среди развитых стран. По данным правительства, в том же году более 13,7 тыс человек покончили с собой. Ежегодно на 27 мостах через реку Хан в Сеуле регистрируют около 500 попыток самоубийств.

Количество соответственных обращений к докторам увеличилось на 30% в 2020 году, по сравнению с предыдущим. Многие попытки самоубийства совершают люди в возрасте от 20 до 30 лет, поскольку пандемия коронавируса привела к еще большим экономическим трудностям и обострению проблем с занятостью.

"Система сама изучает отснятый материал, что может улучшить результаты за счет значительного уменьшения количества ложных срабатываний", - говорит ведущий автор нововведения Ким Чжун Чул.

Команда ученых из Гонконга, которая создала знаменитого робота-гуманоида Софию, выпустила новый прототип - робота-медсестру Грейс. Он предназначен для ухода за пожилыми и нуждающимися. Особенно стал актуальным для тех, кто нуждается в уходе во время изоляции в пандемии.