Стреляли на 700 км: КНДР испытала новый тип баллистических ракет

Первая ракета преодолела 430 км, вторая - около 690 км, обе летели на высоте около 50 км.

Северная Корея в ночь на четверг, 25 июля испытала новый тип баллистических ракет малой дальности.

Совет национальной безопасности Южной Кореи выразил глубокое сожаление в связи с действиями Пхеньяна, сообщает агентство "Ренхап".

Южная Корея планирует продолжить изучение инцидента совместно с США, чтобы сделать окончательные выводы.

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Сообщается, что КНДР в четверг выпустила одну ракету в 5:34 (23:34 по киевскому времени), затем еще одну в 5:57 (23:57) из района города Вонсана в Японское море. Первая ракета преодолела 430 км, вторая - около 690 км, обе летели на высоте около 50 км. В Сеуле считают, что в обоих случаях речь шла о баллистических ракетах нового типа.

Испытания баллистических ракет КНДР идет вразрез с резолюциями Совета Безопасности ООН.

Президент США Дональд Трамп на год продлил санкции в отношении Северной Кореи в связи с тем, что действия и политика правительства КНДР, а также возможное распространения ядерного оружия на Корейском полуострове представляют необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.