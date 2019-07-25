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четверг, 25 июля 2019 04:55

Северная Корея запустила две неопознанные ракеты

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Северная Корея запустила две неопознанные ракеты
КНДР продолжает использовать ракеты. Фото: Радио Свобода

Северная Корея (КНДР) произвела пуск двух неизвестных ракет в Японском море.

Южнокорейские военные сообщили, что по их данным, пуски были произведены в 5:34 и 5:57 по местному времени (23:34 и 23:57 24 июля по Киеву) из окрестностей города Вонсон, заявили в Объединенном комитете начальников штабов Минобороны Южной Кореи, передает Yonhap.

Расстояние полета составило около 430 км, что, по словам военных, свидетельствует о схожести данных снарядов с ракетой малой дальности, которую Пхеньян запускал в мае.

"Наши военные находятся в состоянии боеготовности в случае новых пусков и следят за ситуацией", - заявили в Минобороны Южной Кореи.

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Президент США Дональд Трамп на год продлил санкции в отношении Северной Кореи в связи с тем, что действия и политика правительства КНДР, а также возможное распространения ядерного оружия на Корейском полуострове представляют необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.

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