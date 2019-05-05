КНДР подтвердила проведение ядерных испытаний

КНДР провела ядерные испытания. Фото: ТСН

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) подтвердило, что в Северной Корее были проведены военные учения с испытанием дальнобойных реактивных орудий и тактического управляемого оружия.

Отмечается, что "целью запуска была оценка эксплуатационных свойств и точности ударных характеристик крупнокалиберных пусковых установок большой дальности и тактического управляемого вооружения".

Учениями руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

"После определения последовательности и методов верховный лидер дал приказ о запуске", - сообщили в ЦТАК.

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Ранее агентство Yonhap News со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея передало, что КНДР запустила в направлении Японского моря несколько ракет малой дальности, которые пролетели от 70 до 200 км.