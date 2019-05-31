В КНДР казнили дипломатов после неудачных переговоров с Трампом

Спрецпредставника КНДР в переговорах по США Ким Хьок Чхоля казнили власти страны.
Сделали это после провала встречи во Вьетнаме с президентом США Дональдом Трампом - об этом пишет южнокорейская газета The Chosun Ilbo.
Отмечается, что Ким Хьок Чхоля расстреляли в марте вместе с еще четырьмя дипломатами, которые принимали участие в подготовке саммита. Их всех обвинили в шпионаже в пользу США.
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Пострадали и другие члены делегации, в частности, Ким Чен Чхоля отправили в исправительные лагеря. Его считали правой рукой лидера КНДР Ким Чен Ына .Также в тюрьмы попали переводчик Ким Чен Ына и еще одна представительница делегации.
В то же время, досталось и родной сестре лидера КНДР - Ким Ин Чжон. По словам источников, после саммита во Вьетнаме она перестала появляться на публике.
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) подтвердило, что в Северной Корее были проведены военные учения с испытанием дальнобойных реактивных орудий и тактического управляемого оружия.
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