В КНДР казнили дипломатов после неудачных переговоров с Трампом

Чиновников казнили после провальных переговоров с Трампом. Фото: image.zn.ua

Спрецпредставника КНДР в переговорах по США Ким Хьок Чхоля казнили власти страны.

Сделали это после провала встречи во Вьетнаме с президентом США Дональдом Трампом - об этом пишет южнокорейская газета The Chosun Ilbo.

Отмечается, что Ким Хьок Чхоля расстреляли в марте вместе с еще четырьмя дипломатами, которые принимали участие в подготовке саммита. Их всех обвинили в шпионаже в пользу США.

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Пострадали и другие члены делегации, в частности, Ким Чен Чхоля отправили в исправительные лагеря. Его считали правой рукой лидера КНДР Ким Чен Ына .Также в тюрьмы попали переводчик Ким Чен Ына и еще одна представительница делегации.

В то же время, досталось и родной сестре лидера КНДР - Ким Ин Чжон. По словам источников, после саммита во Вьетнаме она перестала появляться на публике.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) подтвердило, что в Северной Корее были проведены военные учения с испытанием дальнобойных реактивных орудий и тактического управляемого оружия.