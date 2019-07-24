КНДР захватила судно РФ

17 моряков находятся в КНДР под охраной. Фото: img.tsn.ua

Российское рыболовное судно с 17 моряками на борту захватила Северная Корея.

Инцидент произошел в ночь на 17 июля - сообщил заместитель директора Северо-Восточной рыболовной компании, владеющей кораблем, Сергей Сэдлер.

По его словам, на судне "Сянхайлинь-8" находились 15 россиян и 2 южнокорейцы - они направлялись из южнокорейского порта Сокчо в Японское море для добычи краба. Северная Корея захватила судно в 55 милях от границы страны. В момент задержания корабль шел без груза.

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"В 4:00 утра 17 июля прямо на ходу на корабль высадились пограничники и отключили все средства связи. Мы даже не сразу поняли, что произошло, сначала думали, что они дрейфуют, но потом поняли, что их захватили", - пояснил Сэдлер .

Он добавил, что причиной ареста стало незаконное пересечение границы "зоны военной охраны", которую КНДР произвольно установила в 50 морских милях от берега.

Моряков конвоировали в северокорейский порт Вонсан, российский консул посетил их только во вторник, 23 июля. Он рассказал, что россияне находятся в закрытых каютах, где их регулярно обыскивают и допрашивают. В Северной Корее не объяснили, когда начнется судебное разбирательство с их вопросом.

20 июля у берегов Западной Африки загорелся украинский рыболовецкий корабль "Иван Голубец". Безвести пропал один моряк - моторист.