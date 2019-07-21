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воскресенье, 21 июля 2019 09:49

В Африке загорелся украинский корабль: один моряк пропал
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Украинское рыболовецкое судно загорелось возле берегов Африки
Фото: Думская
Пожар на корабле начался 20 июля
Во время пожара на траулере, пропал моряк

20 июля у берегов Западной Африки загорелся украинский рыболовецкий корабль "Иван Голубец". Безвести пропал один моряк - моторист.

На данный момент неизвестно, насколько серьезные повреждения получил траулер. Продолжаются поиски пропавшего члена экипажа, сообщает Думская.

Последний раз идентификационная система корабля зафиксировала его местонахождение у возле порта Нуадибу в Мавритании. Это было 10 дней назад. С тех пор на траулере отключены передаточные устройства. Соответственно, он исчез из электронных карт.

"Иван Голубец" - океаническое рыболовное судно, которое принадлежит Украине. Его используют для промышленного вылова рыбы. Сейчас ходит под флагом Грузии. Также имеем в собственности еще три подобных корабля - "Капитан Русак", "Алексей Слободчиков" и "Профессор Михаил Александров".

В Министерство иностранных дел России передали ходатайство об освобождении 24 украинских моряков. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Судна с украинскими моряками россияне захватили 25 ноября прошлого года в Керченском проливе. Сейчас пленных удерживают в Москве.

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Дата
21
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