В Африке загорелся украинский корабль: один моряк пропал

Фото: Думская

20 июля у берегов Западной Африки загорелся украинский рыболовецкий корабль "Иван Голубец". Безвести пропал один моряк - моторист.

На данный момент неизвестно, насколько серьезные повреждения получил траулер. Продолжаются поиски пропавшего члена экипажа, сообщает Думская.

Последний раз идентификационная система корабля зафиксировала его местонахождение у возле порта Нуадибу в Мавритании. Это было 10 дней назад. С тех пор на траулере отключены передаточные устройства. Соответственно, он исчез из электронных карт.

"Иван Голубец" - океаническое рыболовное судно, которое принадлежит Украине. Его используют для промышленного вылова рыбы. Сейчас ходит под флагом Грузии. Также имеем в собственности еще три подобных корабля - "Капитан Русак", "Алексей Слободчиков" и "Профессор Михаил Александров".

В Министерство иностранных дел России передали ходатайство об освобождении 24 украинских моряков. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Судна с украинскими моряками россияне захватили 25 ноября прошлого года в Керченском проливе. Сейчас пленных удерживают в Москве.