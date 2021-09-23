Стрельба в Перми: Глава следственного управления убил себя после совещания

Глава следственного управления СК России по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев совершил самоубийство.

Его нашли мертвым в своем доме после совещания по поводу стрельбы в Перми, сообщает ТАСС.

22 сентября у Сарапульцева было совещание с главой СК России. СМИ пишут, что его обещали уволить. Совещание "прошло на повышенных тонах".

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Следствие также рассматривает версию самоубийства из-за конфликтов дома.

20 сентября 2021-го года Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в корпусе №8 Пермского государственного национально-исследовательского университета РФ. Часть студентов закрылась от нападающего в аудиториях. Некоторые выпрыгнули из окон. Стрелец заранее изложил план нападения в соцсети. Стрелял в людей из турецкого ружья Huglu 12, которое легально приобрел в мае.

В результате теракта погибли восемь человек, пострадали 24. Среди них 19 получили огнестрельные ранение.

Администрация вуза сообщала, что стрелка смертельно ранили при задержании, которому он сопротивлялся. Эту информацию подтвердил и губернатор Пермского края. Позже сообщение исчезло с сайта университета. Как оказалось, Бекмансуров жив, он в реанимации.