Страны G7 выделят $ 100 млн пострадавшим от пандемии странам

Выделенная сумма будет способствовать дальнейшей поддержке потребностей здравоохранения, включая вакцинацию. Фото: Reuters

Страны Большой семерки (G7) намерены предоставить финансовую помощь странам, которые испытывают наибольшие трудности в борьбе с Covid-19. На их нужды из фонда Международного валютного фонда планируют выделить 100 миллиардов долларов.

В Белом доме отметили, что соответствующий вопрос будет обсуждаться на трехдневном саммите в Корнуолле, когда лидеры стран G7 проведут совещание о том, как помочь миру оправиться от пандемии коронавируса, пишет Reuters.

"Соединенные Штаты и наши партнеры по G7 активно рассматривают возможность глобальных усилий по умножению воздействия предлагаемого распределения специальных прав заимствования (SDR) на наиболее нуждающиеся страны", - заявили в Белом доме.

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Выделенная сумма будет способствовать дальнейшей поддержке потребностей здравоохранения, включая вакцинацию, и поможет обеспечить более экологичное и устойчивое восстановление экономики в уязвимых странах, а также способствовать более сбалансированному, устойчивому и инклюзивному глобальному восстановлению.

Министерство охраны здоровья Украины перераспределило еще 1,2 млрд грн на лечение Covid-19.