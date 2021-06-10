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четверг, 10 июня 2021 02:12

На борьбу с Covid-19 выделили дополнительные 1,2 млрд

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На борьбу с Covid-19 выделили дополнительные 1,2 млрд
МЗ выделило дополнительные деньги на борьбу с коронавирусом. Фото: Reuters

Министерство охраны здоровья (МОЗ) перераспределило еще 1,2 млрд грн на лечение Covid-19.

"Министерство здравоохранения передало 1,2 млрд грн на финансирование 249 больниц, имеющих договор с Национальной службой здоровья Украины на пакет лечения Covid-19", - сообщает Минздрав ..

Расходы НСЗУ увеличено за счет средств, которые предусматривались для обеспечения возможности закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа.

"Средства, предусмотренные на закупки по договорам управляемого доступа, могут быть не использованы в полной мере из-за продолжительность процедуры введения такого механизма. Поэтому мы перераспределили их на нужды лечения и подготовки больниц к возможной новой волны Covid-19 ", - прокомментировал решение правительства заместитель министра здравоохранения Петр Емец.

МЗ и ГП "Медицинские закупки Украины" способствовать внедрению договоров управляемого доступа, а потенциальная экономия средств, в том числе и за счет прозрачных закупок, позволит реализовать этот механизм в этом году.

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Правительство выделило Министерству внутренних дел 800 млн грн из ковидного фонда. Аппаратау МВД предусмотрели 71,599 млн грн для доплаты медицинским работникам из сферы управления министерства, которые непосредственно работают с Covid-19. Государственной пограничной службе выделили 30,8 млн грн для доплаты военнослужащим, работающим во время карантина. Нацгвардии отчислили 16,6 млн грн для доплаты на период действия карантина. 1,7 млн грн выделили ГСЧС. Нацполиции дали 679,261 млн грн.

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