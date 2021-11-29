Страну всколыхнуло мощное землетрясение: показали фото разрушений

Землетрясение магнитудой 7,5 балла произошло в Северном Перу.
В результате стихии повреждены некоторые здания, а дороги заблокированы обломками. Есть раненые, сообщает abcNEWS.
В результате землетрясения обрушилась часть церкви XVI в., пострадали три человека.
Камни заблокировали несколько автомагистралей в регионах Амазонки и Кахамарки. Также частично была повреждена церковь в соседнем Эквадоре.
Толчки ощущались почти в 800 км от столицы Лимы, где некоторые люди в панике выбегали из своих домов. Также вибрация ощущалась в некоторых частях Колумбии и Бразилии.
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От больших разрушений спасло то, что землетрясение находилось на глубине 112 км, что обычно снижает вероятность повреждений и жертв.
По оценкам, 27 тыс. человек почувствовали сильную вибрацию, сообщает The Watchers. Население пострадавшего региона проживает в сооружениях, уязвимых к землетрясениям.
Перу входит в Тихоокеанское огневое кольцо, где происходит 85% сейсмической активности планеты. Так что землетрясения в стране - не редкость.
В Иране вблизи порта Бандар-Абас произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4 балла. Погибли по меньшей мере два человека, еще 47 получили травмы.
Разрушены несколько жилых домов.
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