Страну накрыла снежная буря: фото

В Соединенных Штатах Америки снежная буря, которая прошла по восточному побережью, нарушила работу транспортных систем.

Непогода накрыла Вашингтон, Нью-Йорк, Мэриленд, Вирджинию, Западную Вирджинию и Пенсильванию. Об этом сообщает Reuters.

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В некоторых районах остановили автобусное и железнодорожное сообщение. 3 аэропорта в пострадавших регионах отменили 30% рейсов.

В новогоднюю ночь погода в Украине будет морозной. Ожидается мокрый снег или снег с дождем, который превратится в гололед в центральных, северных и северо-восточных областях.