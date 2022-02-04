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пятница, 04 февраля 2022 06:43

США ввели новые санкции против режима Лукашенко

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США ввели новые санкции против режима Лукашенко
США выразили солидарность со всеми белорусами, которые подверглись притеснениям в стране и за ее пределами. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки вводят визовые ограничения против властных представителей режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Санкции применят из-за преследований диссидентов и нарушений прав человека, сообщил Государственный департамент США.

"Действия направлены против многих граждан Беларуси за их причастность к серьезной экстерриториальной деятельности против диссидентов", - говорится в сообщении.

В Госдепе подчеркнули, что осуждают "подобную деятельность", в частности прошлогодние попытки принудительно вернуть белорусскую олимпийскую чемпионку Кристину Тимановскую во время летних Олимпийских игр в Токио. США также выразили солидарность со всеми белорусами, которые подверглись притеснениям в стране и за ее пределами из-за критики режима Лукашенко.

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Введение визовых ограничений "является частью комплексных усилий по предотвращению и реагированию на акты транснациональных репрессий" со стороны правительства, которое оказывает давление на диссидентов, журналистов и активистов.

"Мы продолжаем работать с международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности виновных в репрессиях и нарушениях прав человека в стране", – отметили в Госдепе.

Правительство Эстонии ввело дополнительные санкции против Беларуси и приостановило транзит нефтепродуктов из этой страны по своей территории. Цель санкций – "надавить на белорусский режим и, косвенно, на Россию, чтобы они изменили свое поведение". Инициатором этого шага выступило Министерство финансов Эстонии.

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