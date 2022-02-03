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четверг, 03 февраля 2022 18:17

Санкции должны быть эффективными: Эстония останавливает транзит белорусских нефтепродуктов

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Санкции должны быть эффективными: Эстония останавливает транзит белорусских нефтепродуктов
Беларусь экспортировала свои нефтепродукты в Эстонию в рекордных количествах. Фото:pika.net

Правительство Эстонии ввело дополнительные санкции против Беларуси и приостановило транзит нефтепродуктов из этой страны по своей территории.

Об этом на пресс-конференции 3 февраля сообщила премьер-министр страны Кая Каллас, сообщает ERR.

Премьер отметила, что цель санкций – "надавить на белорусский режим и, косвенно, на Россию, чтобы они изменили свое поведение".

Инициатором этого шага выступило Министерство финансов Эстонии. В среду министр Кейт Пентус-Розиманнус направила соответствующее обращение премьер-министру и министерству иностранных дел.

"Евросоюз ввел санкции в отношении Республики Беларусь в связи с нарушением международных избирательных стандартов и прав человека, а также репрессий против гражданского общества и демократической оппозиции. Для того чтобы нарушения прекратились, санкции должны быть эффективными и применяться таким образом, чтобы их невозможно было обойти, например, импортируя товары через тайных агентов в третьих странах", - говорится в тексте обращения.

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"Европейские санкции, действующие ныне, не распространяются на производимую в Беларуси продукцию из каменноугольной смолы и ее транзит. По мнению Пентус-Розиманнус, сохранение этой ситуации ослабляет экономическую эффективность санкций, поэтому министерство финансов считает необходимым, чтобы Эстония в кратчайшие сроки установила собственные национальные санкции в отношении этой группы белорусских товаров: "Это будет соответствовать заявленным целям введенных санкций", - подчеркнула министр финансов Эстонии.

В понедельник эстонская газета Eesti Paevaleht написала, что Беларусь, попавшая под санкции Евросоюза за фальсификации президентских выборов, подавление оппозиции и организацию гибридных атак, экспортирует свои нефтепродукты в Эстонию в рекордных количествах. Белорусские брокерские компании декларируют подсанкционные нефтепродукты кодом, не подпадающим под санкции ЕС.

Премьер Эстонии Кая Каллас, заявила, что Германия должна поддержать Украину на фоне угрозы полномасштабного российского вторжения и обострения ситуации на границах. "Мы призываем наших немецких партнеров прислушаться к украинцам. Украина попросила о помощи. Эта страна нуждается в поддержке для самообороны от агрессора. Мы не можем позволить России восстановить политическое и военное влияние на ее соседей", - призвала Каллас.

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