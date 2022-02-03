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четверг, 03 февраля 2022 04:02

Вторжение России в Украину повлияет на Европу – президент Эстонии

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Вторжение России в Украину повлияет на Европу – президент Эстонии
Россия стянула войска на границу с Украиной. Фото: Reuters

Вторжение России в Украину коснется всей Европы. Поэтому Эстония должна быть готова и сотрудничать с союзниками.

Соответствующее заявление сделали на совместной пресс-конференции президент Эстонии Алар Карис и премьер-министр Кайя Каллас, сообщает ERR.

Карис отметил, что Россия стремится подчинить себе как можно большее число стран, хотя Советского Союза больше не существует.

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"Россия набирает военную готовность к повторному нападению на одного из своих соседей и поставила перед собой цель изменить прозападный курс Украины", - сказал президент.

Возобновление российских военных действий в Украине приведет к потокам беженцев, к кибератакам, к экономическим проблемам.

Президент Эстонии подчеркнул, что его страна все это время поддерживала Украину и нашла возможности оказать практическую поддержку.

"Для Украины важно сохранить избранный демократический путь. Мы работали над готовностью Эстонии, правительство приняло решение о дополнительных инвестициях и готовит меры, которые помогут лучше подготовиться к разным ситуациям", - сказал Карис.

Поскольку Эстония является членом НАТО, ей следует поддерживать совместные заявления, продвигаемые участниками Альянса. Второе – важно поддерживать Украину всеми силами. Например, Эстония может держать вопросы Украины на высоком уровне среди своих союзников и делиться оружием и собственными ноу-хау. Третьим шагом является повышение обороноспособности самой Эстонии.

Ранее члены НАТО провели переговоры по усилению присутствия в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Сейчас Великобритания возглавляет боевую группу численностью 1,2 тыс. человек в Эстонии, где 830 военнослужащих, танки, боевые бронированные машины, самоходную артиллерию, инженерную группу, средства противовоздушной обороны и разведки.

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