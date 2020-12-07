США введет санкции против китайских чиновников за репрессии в Гонконге

Пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чунин говорит, что это незаконно, что США вмешиваются во внутренние дела Китая / Reuters

США готовятся ввести на этой неделе санкции против китайских чиновников за участие в репрессиях Пекина против оппозиционных депутатов в Гонконге.

Этот шаг направлен против высших руководителей Компартии Китая. Администрация президента Дональда Трампа давит на Пекин в последние недели его пребывания в должности. Избранный президент Джо Байден вступит в должность 20 января. Об этом пишет Reuters.

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Под санкции должны попасть 14 человек. В частности, чиновники Всекитайского собрания народных представителей, а также члены Компартии. Им, вероятно, заморозят активы в США и введут другие финансовые ограничения. Под санкции попадут, скорее всего, официальные лица от Пекина, ответственные за Гонконг.

"Китай всегда решительно выступал против и осуждал вмешательство США во внутренние дела Китая из-за Гонконга", - заявила пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чунин.

Акции китайских финансовых компаний, торгуемых в Гонконге, сразу упали на 2,3%. Это самое резкое падением за полгода на фоне опасений, что санкции могут распространиться на китайские банки.

В октябре Госдепартамент США предупредил международные финансовые институты, лица и учреждения, которые считаются ответственными за подавление Китаем Гонконга, что те вскоре столкнутся с жесткими санкциями. Вашингтон уже ввел санкции в отношении пропекинського исполнительного директора Гонконге Керри Лам, нынешних и бывших начальников полиции этой автономной территории КНР и других чиновников. Причиной стала их роль в ограничении свобод во время подавления продемократического гонконгского движения.