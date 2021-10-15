США провели успешный пуск высокоточной ракеты PrSM

В Соединенных Штатах состоялся запуск ракеты PrSM. Фото: Lockheed Martin

Американские военные провели успешное испытание высокоточной оперативно-тактической ракеты Precision Strike Missile.

Об этом сообщает компания-разработчик ракеты Lockheed Martin.

Запуск PrSM совершили с базы Космических сил США Ванденберг в штате Калифорния с реактивной системы залпового огня на колесном шасси High-Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

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Это уже пятый успешный испытательный полет такой ракеты и второй из трех в 2021 году.

По данным компании, ракета выполнила дальний полет с момента начала испытаний и превысила максимальный порог.

Северная Корея заявила, что испытала зенитную ракету нового типа. Запуск провели, чтобы подтвердить практичность работы пусковой установки, радиолокатора и проверить боевые характеристики ракеты. Она разработана Академией военных наук КНДР.