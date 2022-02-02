США призывают президента Бразилии отменить визит к Путину - СМИ

Визит в феврале является шансом Болсонару утвердить свое глобальное влияние. Фото: Reuters

Правительство США призвало президента Бразилии Жаира Болсонару отменить визит в Россию.

Официальные лица США опасаются, что поездка в Москву может придать смелости российскому лидеру Владимиру Путину, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

"Источник сообщил, что сейчас не лучшее время для поездки и что в США пытались отговорить Болсонару от поездки, отметив, что это может оказаться просчетом", - говорится в публикации.

Визит в феврале является шансом Болсонару утвердить свое влияние, поскольку он потерял ключевого союзника вследствие поражения 45-го президента США Дональда Трампа на выборах 2020-го.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президента Бразилии не пустили в ресторан в Нью-Йорке

В понедельник Болсонару выразил надежду, что кризис с Украиной будет решен "гармонично", а он не собирался поднимать этот вопрос во время встречи с Путиным. Хотел больше сосредоточиться на экономических темах, таких как агробизнес.

Ранее газета Folha со ссылкой на бразильских дипломатов сообщила, что Болсонару не планирует предлагать Путину поддержку или принимать чью-либо сторону. Сообщалось, что он не планирует отменять поездку.

Депутаты Европарламента раскритиковали встречу премьера Венгрии Виктора Орбана с российским президентом Путиным, которая состоялась 1 февраля. Парламентарии считают, что венгерский премьер поставил под угрозу единство ЕС в вопросе о противостоянии РФ.