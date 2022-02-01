США получили письменный ответ России на предложение деэскалации касательно Украины

Содержание ответа, который передала Россия США, пока неизвестно. Фото: pixabay.com

После заседания Совбеза ООН 31 января в Нью-Йорке Россия направила Соединенным Штатам Америки письменный ответ на предложение деэскалации ситуации вокруг Украины.

Об этом пишет издание The Associated Press со ссылкой на три анонимных источника в Белом доме.

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Представитель Госдепартамента США отказался сообщить о содержании ответа, который передала Россия.

В то же время, 1 февраля запланирован телефонный разговор между Государственным секретарем США Энтони Блинкеном и Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

26 января США предоставили России письменный ответ на требования Москвы по "гарантиям безопасности" в Европе. Также ответили представители НАТО. В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не имеет возражений относительно письменных предложений. Он убеждает, что позиция Киева была учтена. 27 января в России заявили, что у них нет реакции на главный вопрос Кремля о нерасширении НАТО на Восток и размещении ударных вооружений. По словам Сергея Лаврова, некоторые из пунктов письменного ответа Вашингтона дают повод для дальнейшего серьезного разговора.