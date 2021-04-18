США поддерживают Чехию в ее твердом ответе на подрывные действия РФ - Госдеп

США намерены действовать решительно в ответ на подрывные действия России против их союзников. Фото: twitter / @StateDeptSpox

Соединенные Штаты поддерживают Чешскую Республику, которая выдворила 18 российских дипломатов, причастных причастности к взрыву на складе боеприпасов. США намерены действовать решительно в ответ на подрывные действия России против их союзников.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в Twitter.

"США поддерживают Чешскую Республику в ее твердом ответе на подрывные действия России на чешской земле", - написал он.

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При этом он отметил необходимость "действовать твердо в ответ на действия России, которые ставят под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или критически важную инфраструктуру наших союзников и партнеров".

МИД Чехии сообщило о высылке из страны 18 российских дипломатов. Оказалось что это сотрудники российских спецслужб, причастных взрывов складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.