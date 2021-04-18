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воскресенье, 18 апреля 2021 12:58

Выбросили из страны: за что Чехия выслала 18 российских дипломатов

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Выбросили из страны: за что Чехия выслала 18 российских дипломатов
Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов-спецагентов. Фото: ua.depositphotos.com

МИД Чехии сообщило о высылке из страны 18 российских дипломатов. Оказалось что это сотрудники российских спецслужб, причастных взрывов складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Об этом пишет Novinky.cz.

Министр иностранных дел Ян Гамачек выслал всех дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб ГРУ и СВР. Это 18 человек. У них есть 48 часов, чтобы покинуть Чехию.

И полиция Чехии объявила о розыске двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 Праги и Злинского края.

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МИД РФ назвал "фокусами" решение Чехии о высылке дипломатов и предупредил о последствиях.

Министерство иностранных дел Украины обязало покинуть страну старшего дипломата российского посольства в Украине.

Это сделали в ответ на высылку украинского консула в Санкт-Петербурге. Дипломат должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

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