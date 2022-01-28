США перебросят в Европу элитный десант

Десант из США отправят в Европу. Фото: galinfo.com.ua

В основе сил США, которые готовящихся к отправке в Европу, элитные воздушно-десантные части.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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Однако полный список частей, которые будут направлены в Европу, не будут обнародовать.

"Могу сказать сегодня, что эти силы включают подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии, 18-го воздушно-десантного корпуса и 101-й воздушно-десантной дивизии", — заявил представитель Пентагона.

Кирби уточнил, что все эти подразделения "включают медицинскую поддержку, авиационную поддержку, материально-техническое обеспечение и, конечно же, боевые формирования".

Не так давно США привели 8,5 тысяч военных в состояние повышенной готовности к переброске.

26 января в НАТО заявили, что Россия должна прекратить агрессию и вывести свои войска из Украины, Грузии и Молдовы. В случае необходимости Альянс за несколько дней развернет в Черноморском регионе передовой отряд из 5000 человек. Во главе отряда будет Франция. Благодаря переговорам с Кремлем НАТО надеется на деэскалацию, но продолжает усиливать свое присутствие, в том числе в регионе Черного и Балтийского морей.