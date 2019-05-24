США отправляют дополнительные войска на Ближний Восток

США отправят дополнительных 1500 американских военных на Ближний Восток для противодействия влиянию Ирана в регионе.
Соответствующее решение принял президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщает издание The Hill.
Трамп отметил, что дополнительные войска нужны для защиты уже имеющегося в регионе контингента.
"Нам нужна защита", - сказал президент журналистам.
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Ранее Иран объявил, что прекращает соблюдать части ограничений по своей ядерной программе, и пригрозил усилить ядерную деятельность, если страны-участницы ядерной сделки не защитят Тегеран от санкций США.
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