США обнаружили в Тихом океане российский корабль

Американцы следят за кораблем с прошлой недели. Фото: Pexels

На прошлой неделе военные США следят за российским кораблем в Тихом океане.

Он плывет неподалеку от Гавайев, сообщает Honolulu Star-Advertiser.

"В рамках наших обычных ежедневных операций мы внимательно отслеживаем все суда в Индо-Тихоокеанской зоне операций с помощью морских патрульных самолетов, надводных кораблей и общих средств", - сказал представитель Тихоокеанского командования вооруженных сил США майор Роб Мартинс.

В мае 2021 года Тихоокеанский флот США отслеживал российский шпионский корабль "Карелия". Он задержался в 24 км западнее гавайского острова Кауаи. В июне десятки военных кораблей из Тихоокеанского флота РФ провели величайшие учения в Тихом океане с момента окончания Холодной войны.

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Пентагон считает Тихий океан своим главным приоритетом. Китай называет главным соперником в регионе. Но Россия по-прежнему остается важным игроком.

Соединенные Штаты Америки не видят уменьшения военного присутствия России вдоль границ Украины. "Я могу с уверенностью сказать, что мы не видим никаких сокращений", - заявил на брифинге представитель министерства обороны США Джон Кирби.