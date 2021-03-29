США не будут снимать санкции Трампа против Китая

Администрация Трампа ввела импортные пошлины на товары из Китая общей стоимостью 370 млрд долларов. Фото: flickr

США не готовы пока снимать повышенные пошлины на импорт из Китая. Санкции вел бывший президент Дональд Трамп.

Об этом The Wall Street Journal сообщила торговый представитель США Кэтрин Тай. При этом она подчеркнула, что США готовы к переговорам с Пекином для заключения торгового соглашения.

Тай заявила, что знает о точке зрения, что введенные господином Трампом пошлины приводят к подорожанию китайских товаров для американских граждан и бизнеса. Однако, она отметила, что эти же пошлины защищают американские компании от нечестной конкуренции за рубежом.

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Администрация Трампа ввела импортные пошлины на товары из Китая общей стоимостью 370 млрд долларов, что соответствует примерно 75% китайского экспорта в США.

Соединенные Штаты Америки намерены расширить санкции против России. Агрессивное поведение РФ является ключевой проблемой как для Штатов, так и для альянса НАТО. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.