В США готовят новые санкции против России

В США анонсировали новые санкции против РФ. Фото: Reuters

Соединенные Штаты Америки намерены расширить санкции против России.

Агрессивное поведение РФ является ключевой проблемой как для Штатов, так и для альянса НАТО. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он сказал, что администрация "сделает необходимые действия в то время и в месте, которые будут выбраны".

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Блинкен также добавил, что Штаты намерены "наращивать" санкции за строительство российского газопровода Северный поток-2 и уже предупредили об этом Германию.

США могут ввести санкции против газопровода "Северный поток - 2". В них могут попасть европейские компании, которые причастны к строительству.