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среда, 11 августа 2021 19:39

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету

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США испытали межконтинентальную баллистическую ракету
США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Фото: twitter.com/DeptofDefense

США провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Об этом сообщает Пентагон в Twitter.

В Пентагоне уверены, что испытания позволяют отслеживать готовность таких систем вооружения и убеждают союзников США в том, что средства ядерного сдерживания являются безопасными и эффективными.

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"Летчики 576-й испытательной эскадрильи совместно работали с нашими партнерами по миссии с Космической Дельты-30, чтобы провести рабочий испытательный запуск ракеты Minuteman III", - говорится в сообщении.

Fashion-магнат из Японии 45-летний Юсаку Маедзава, который станет 1-м космическим туристом компании SpaceX, собирает команду из 8 человек для совместного полета на Луну.

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