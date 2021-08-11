США испытали межконтинентальную баллистическую ракету

США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Фото: twitter.com/DeptofDefense

США провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

Об этом сообщает Пентагон в Twitter.

В Пентагоне уверены, что испытания позволяют отслеживать готовность таких систем вооружения и убеждают союзников США в том, что средства ядерного сдерживания являются безопасными и эффективными.

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"Летчики 576-й испытательной эскадрильи совместно работали с нашими партнерами по миссии с Космической Дельты-30, чтобы провести рабочий испытательный запуск ракеты Minuteman III", - говорится в сообщении.

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