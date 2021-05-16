США и Дания обеспокоены увеличением присутствия РФ в Арктике

США и Королевство Дания разделяют беспокойство об увеличении российского военного присутствия в Арктике. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Соединенные Штаты и Королевство Дания разделяют беспокойство об увеличении российского военного присутствия в Арктике. Об этом информируют в Госдепе США.

США также приветствовали недавнее решение Дании инвестировать 245 млн долларов в оборону Северной Атлантики и Арктики и подчеркнули взаимное обязательство поддерживать Арктику стабильной и безопасной.

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Отмечают, что Блинкен посетит Данию 16-17 и 20 мая 2021 проведет переговоры с премьер-министром Метте Фредериксен и главой МИД Еппе Кофод.

Ранее ЕС раскритиковал список "недружественных стран", который составили в РФ.