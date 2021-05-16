ЕС раскритиковал список "недружественных стран", который составили в РФ

Жозеп Боррель раскритиковал список "недружественных стран", который составили в РФ. Фото: Reuters

Европейский Союз раскритиковал решение России внести США и Чехию в список "недружественных стран".

Об этом сообщил председатель внешнеполитической службы ЕС Жосеп Боррель.

По его словам, этот шаг слишком оправдан.

"Мы призываем Россию пересмотреть свое решение, чтобы избежать дальнейшего ухудшения наших отношений, которые и без того находятся под напряжением. ЕС продолжит согласовывать свою позицию с партнерами", - сказал Боррель.

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Также он добавил, что Брюссель выражает "полную солидарность с Чешской Республикой, государством-членом ЕС, и США".

"Призываем Россию полностью соблюдать Венской конвенции", - подчеркнул он.

Решение России также раскритиковал председатель Европейского совета Шарль Мишель, назвал действия российского правительства "очередным шагом эскалации", что "подрывает дипломатические отношения".

Кабинет министров РФ утвердил перечень недружественных к России иностранных государств. Фигурантов в нем всего два - Соединенные Штаты и Чехия.