США готовят дополнительные санкции против Беларуси

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган анонсировал подготовку санкции против Беларуси в ближайшие дни. Фото:gettyimages

США подготовят санкции против Беларуси в ближайшие дни. Речь идет о белорусских чиновников, причастных к нарушениям прав человека и репрессиям.

Об этом заявил первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган, сообщает DW.

"На данный момент под санкциями США находятся 16 белорусских чиновников. Им запрещено въезжать на территорию США, их активы на территории нашего государства заморожены. Я ожидаю, что через несколько дней мы сможем окончательно определить дополнительный список санкций", - отметил Биган.

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"Вашингтон не ставит введение санкций в зависимость от соответствующего процесса в Евросоюзе, однако координирует его с Брюсселем. США пока не готовят экономические санкции в отношении Беларуси, но не исключаем, что это будет сделано в будущем", - добавил он.

6 сентября на Марш единства в Минске вышли от 170 до 200 тыс. белорусов. В поддержку ранее задержанных собрались акции также в Бресте, Могилеве, Молодечно. С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты против объявленной победы Александра Лукашенко на президентских выборах.