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суббота, 04 сентября 2021 13:57

Среди эвакуированных афганцев оказались террористы и потенциальные преступники

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Среди эвакуированных афганцев оказались террористы и потенциальные преступники
Из Афганистана в Германию прибыли вероятные преступники. Фото: Bundeswehr

Германия эвакуировали из Афганистана сотрудников организаций ЕС и НАТО, журналистов, правозащитников и других лиц, которые нуждаются в защите.

Однако среди прибывших оказались и люди, которые "представляют потенциальную угрозу безопасности". Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Германии.

Глава немецкого МВД Горст Зеегофер заявил, что сейчас известно о 20 возможных правонарушителях, которые "потому что их не проверяли в Кабуле, оказались в Германии".

Среди эвакуированных в Германию есть люди, которых осудили за насилие или уличили в подделке документов.

Зеегофер добавил, что потенциальные преступники смогли воспользоваться хаосом в аэропорту Кабула.

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"Некоторые из них полностью подделали документы от а до я. И ни у кого уже не было полного контроля над ситуацией", - подчеркнул политик.

Четырех эвакуированных из Кабула ранее депортировали из ФРГ. Имена нескольких прибывших афганцев фигурировали в списках немецкого центра по борьбе с терроризмом.

В общем после вывода войск НАТО из Афганистана в Германию эвакуировали 4587 человек - 3849 афганцев и 403 гражданина ФРГ. Среди тех, кто нуждался в защите, были и граждане других государств.

О подозрениях относительно эвакуированных из Кабула сообщают и в США. По данным NBC, относительно примерно 10 тыс. из 30 тыс. эвакуированных в США афганцев нужна дополнительная проверка. Вашингтон подозревает около 100 человек в возможных связях с "Талибаном" или террористическими группировками.

31 августа министерство обороны США объявило о завершении операции по эвакуации из Афганистана граждан США, афганцев и вывода военных из страны. Всего с 15 августа, после того, как группировка "Талибан" захватила власть в Афганистане, авиатранспортом из страны вывезли более 120 тыс. человек.

После президент США Джо Байден объявил об окончании войны в Афганистане. Один день американских войск в Афганистане обходился налогоплательщикам в $300 млн. Пришло время сложить оружие, отметил президент.

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