Байден объявил о завершении войны в Афганистане

Джо Байден сообщил о завершении войны в Афганистане. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден объявил об окончании войны в Афганистане.

Об этом он заявил 31 августа во время выступления в Белом доме.

Один день американских войск в Афганистане обходился налогоплательщикам в $300 млн. Пришло время сложить оружие, отметил президент.

"Я отказался начать еще одно десятилетие войны в Афганистане. Я не собираюсь продолжать эту нескончаемую войну вечно выводить войска", - заверил Байден.

За почти 20 лет войны в Афганистане отслужили более 800 тыс. военнослужащих. 2461 боец ​​погиб, в том числе 13 американских служащих умерли во время теракта в аэропорту Кабула 26 августа.

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США более 10 лет назад достигли целей в Афганистане, убедил Байден.

"Потом мы остались там еще на 10 лет. Пришло время закончить войну", - подытожил президент.

Министерство обороны США объявило о завершении операции по эвакуации из Афганистана граждан США, афганцев и вывода военных из страны. Всего с 15 августа, после того, как группировка "Талибан" захватила власть в Афганистане, авиатранспортом из страны вывезли более 120 тыс. человек.