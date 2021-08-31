США вывезли всех своих военных из Афганистана

Из Афганистана вывезли всех американских военных. Фото: Reuters

Министерство обороны США объявило о завершении своей операции по эвакуации из Афганистана граждан США и афганцев и вывода своих военных из страны.

"Последний C-17 улетел из Международного аэропорта Хамида Карзая 30 августа. Хотя военная эвакуация завершена, дипломатическая миссия для вывода граждан США и уязвимых афганцев, которые хотят уехать, продолжится. Этот отвод сигнализирует и о завершении военной составляющей в эвакуационной операции, и о завершении 20-летней миссии, которая началась в Афганистане после 11 сентября", - сообщил руководитель Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи во время брифинга.

Всего с 15 августа, после того, как группировка "Талибан" захватила власть в Афганистане, авиатранспортом из страны вывезли более 120 000 человек.

"С этим отъездом связано много разочарований. Мы не вывели всех, кто этого хотел. Но я думаю, даже если бы мы остались еще на 10 дней, мы бы не смогли собрать всех", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из Афганистана эвакуировали более 122 тыс. человек

Война в Афганистане с участием США началась с терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, по которым стояло террористическая группировка "Аль-Каида". Тогда "Талибан" обвинили в том, что он предоставил террористам, в частности их лидеру Усаме бен Ладену, убежище на территории Афганистана. Талибы это отрицали. В конце концов, США в октябре 2001 года начали операцию в стране. Бен Ладена, правда, там не нашли, тогдашнему лидеру талибов мулле Омару удалось убежать, но власть "Талибана" под нажимом США была свергнута.