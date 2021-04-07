Спят втроем: идентичные близняшки хотят выйти замуж за одного мужчину

Близняшки встречаются с 1 мужчиной. Фото: thesun

Идентичные близнецы Анна и Люси Десинк из Австралии влюблены в одного мужчину Бена Бирна, за которого хотят выйти замуж.

Но в Австралии полигамные браки запрещены с 1961 года, пишет The Sun.

По словам сестер, их отношения с Бирном продолжаются с 2012 года. Сразу после знакомства с мужчиной, они сообщили, что хотят с ним встречаться вдвоем. Близнецы стремятся всегда быть вместе.

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Бирн заявил, что понимает связь сестер. Через год после знакомства мужчина переехал в дом близняшек и их матери. Анна, Люси и Бен спят в одной постели.

"В этих отношениях нет места ревности. Если Бен целует Анну, сразу после этого он поцелует и меня", - объяснила Люси.

Американским врачам удалось успешно разъединить сиамских сестер-близняшек через 14 месяцев после рождения.