Спортсмен впервые в мире спустился с самой опасной вершины Земли

Поляк спустился с высоты почти 8,5 тыс. метров. Фото: Marek Ogiena

30-летний польский спортсмен Анджей Баргель сначала поднялся с напарником на вторую вершину мира - гору Чогори - а потом спустился на лыжах к ее подножию. Об этом сообщает CNN.

Поляк спустился с высоты почти 8,5 тыс. метров.

По дороге из-за плохой видимости, Баргель останавливался на высоте 8 тыс. метром и час отдыхал, пока было светло. В этом году спортсмен планирует спуститься на лыжах уже с самой высокой точки мира - горы Эверест.

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Отмечается, что к этому ни одному человеку не удавалось сделать подобное, а из тех, кто пытался спуститься с горы четверть - погибли, а другие не смогли преодолеть всей дистанции.

Чогори, также известная как К2 - вторая по высоте вершина мира после Эвереста (8611 метров над уровнем моря). Находится на границе Китая и Пакистана. Среди альпинистов К2 известна сложностью подчинения. Чогори также называют "самой опасной вершиной" Земли из-за того, что на ее склонах погибло наибольшее количество людей по сравнению с другими возвышенностями.