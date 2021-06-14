Специально обученная крыса нашла 71 мину

Крыса вынюхивает мины в заминированном районе в Камбодже / Reuters

В Камбоджу доставили 20 африканских гигантских крыс из Танзании, которые прошли интенсивное обучение. Старые крысы, которые умеют искать мины, вышли на пенсию.

В старую группу входил крыса Магаве, который за пятилетнюю карьеру нашел 71 мину и 38 взрывных устройств. Об этом пишет Daily Star.

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В прошлом году Магаве получил золотую медаль от "Британского народного диспансера" для больных животных за "спасительную храбрость и преданность долгу". У крыс чрезвычайно тонкое обоняние, которое гарантирует результат поиска.

Гражданская война в Камбодже продолжалась в 1967-1975 годах. В этой стране Юго-Восточной Азии более 1000 кв. км земли до сих пор заминированы. Более 40 тыс. человек потеряли конечности из-за взрывчатки. Это самый большой показатель на душу населения в мире.