Создали 600-метровую картину на траве

Фото: bbc.com

На Марсовом поле в Париже создали масштабную художественную работу "За стенами". Ее посвятили мигрантам и благотворительной организации SOS Mediterranee.

Автором стал местный художник Сайп. Биологическими красками изобразил руки, что сплетаются. Работа простирается на 600 м. Лучше всего ее видно с вершины Эйфелевой башни, пишет BBC.

Сайп создает свои работы на склонах гор и в парках. Они "живут" несколько дней, после чего зарастают травой. Так произойдет и с последней работой.

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Проект откроют в субботу на церемонии с участием мэра Парижа Анна Идальго. Проект в 20 крупных городах мира - Женеве, Берлине, Белфасте, Буэнос-Айресе, Лондоне и Нью-Йорке.

В Киеве показывают работу испанского скульптора Жауме Пленса. Его работы есть на самом высоком небоскребе в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, здании Би-Би-Си в Лондоне, Великобритания, в "Мэдисон сквер гарден" в Нью-Йорке, США и на пляже Капакабана бразильского Рио-де-Жанейро.