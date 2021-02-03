Создадут первый в мире "космический" суд

Решение продиктовано прогрессом ОАЭ в космической отрасли. Фото: pixabay.com

Власти Объединенных Арабских Эмиратов объявили о создании в Дубае "космического суда" для урегулирования споров на околоземной орбите.

Новый арбитражный суд будет специализироваться на космической деятельности частных компаний, на разногласиях по поводу покупки спутников или столкновения устройств на орбите, сообщает Международный финансовый центр Дубая.

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"В 2021 году суды Международного финансового центра Дубая и Фонд будущего Дубая начнут реализацию новой инициативы "Суды будущего", внедряя космическое судопроизводство", - говорится в сообщении.

Решение продиктовано прогрессом ОАЭ в космической отрасли.

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Космическое право в настоящее время регулируется международными конвенциями и резолюциями. Некоторые государства подписали двусторонние или многосторонние соглашения для регулирования своей космической деятельности. Объединенные Арабские Эмираты также начнут предоставлять гражданство иностранцам. Такую возможность страна предлагает впервые в своей истории.