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понедельник, 25 января 2021 21:10

Назвали самые безопасные города планеты

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Назвали самые безопасные города планеты
Вид на Абу-Даби / Wikipedia

Столица ОАЭ Абу-Даби - пятый год подряд возглавляет рейтинг самых безопасных городов мира.

Список составляет сайт Numbeo - крупнейшая в мире база данных, содержащая данные о городах и странах, актуальную информацию об условиях жизни, включая стоимость, показатели жилья, здравоохранение, дорожное движение, преступность и загрязнение. Список включает 431 город мира. Об этом пишет издание Тime Оut Аbu Dhabi.

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Столица Катара Доха заняла второе место среди самых безопасных городов. В десятке самых безопасных - столица Тайваня Тайбэй, канадский Квебек, швейцарский Цюрих, эмиратские города Шарджа и Дубай, турецкий Эскишехир, немецкий Мюнхен и итальянский Триест.

Катар сохранил позицию безопасной страны мира, согласно индексу преступности 2020 года в Numbeo, опубликованном в июле 2020-го.

В базе данных Numbeo публикуются годовые отчеты с 2009-го, основанные на измерении уровня преступности в странах. Индекс преступлений в странах измеряется в соответствии с законами этих стран.

Львов на 195-м месте - между тайской столицей Бангкок и британским Бристолем. Киев на 251-м месте - между Панамой и российским Новосибирском. Харьков на 273-м месте - между американскими городами Лос-Анджелес и Цинциннати. Одесса на 320-м - между иранской столицей Тегераном и пакистанским городом Равалпинди.

Наименее безопасным городом мира является венесуэльская столица Каракас. Также в конце списка Порт-Морсби в Папуа-Новой Гвинее, и Претория в ЮАР.

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