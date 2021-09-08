Шотландия проведет референдум о независимости в 2023 году

Шотландия проголосовала против независимости с разницей 55% до 45% в 2014-м / Sky News

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что ее правительство возобновляет работу над вторым референдумом о независимости.

Она сказала, что работа над плебисцитом о независимости возобновится после того, как была приостановлена после вспышки пандемии. Об этом передает Sky News.

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В заявлении в парламенте в Холирудском дворце Стерджен подтвердила желания провести второй референдум о независимости Шотландии.

"Наш демократический мандат, позволяющий людям, а не политикам, решать будущее страны, не вызывает сомнений. Поскольку Шотландия стремится восстановиться и оправиться от пандемии, на данном историческом этапе важно, чтобы мы подумали, какой страной хотим быть и как лучше всего ее защитить. Вопрос о будущем Шотландии нельзя избежать и вечно откладывать. Правительство надеется провести референдум до конца 2023 года, если это позволит Covid-19. Позаботимся, чтобы выбор был осознанным. Доводы в пользу независимости сильны, и мы представим их открыто, с уверенностью и амбициями", - заявила Стерджен.

Это она сказала после того, как ее партия достигла коалиционного соглашения. Это дало мандат требовать проведения второго референдума о независимости. Коалиция имеет 72 из 129 мест в шотландском парламенте.

Ранее в этом году Стерджен сказала британскому премьеру Борису Джонсону, что "вопрос в том, когда будет референдум, а не будет ли он вообще". Она пообещала принять закон о повторном плебисците, но правительство Великобритании может оспорить его в суде.

Шотландия проголосовала против независимости с разницей 55% к 45% в 2014-м. Однако сторонники Стерджен утверждают, что обстоятельства значительно изменились из-за решения Лондона покинуть ЕС. Это вывело Шотландию из Евросоюза вместе с Великобританией.

По прогнозам экономистов, экономика Шотландии будет сокращаться минимум на $15 млрд в год, если страна станет независимой. Это более чем вдвое увеличит разрушительные последствия для страны, чем те, что есть от брекзита.