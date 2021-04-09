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пятница, 09 апреля 2021 13:41

Солнечные ванны снижают риск смерти от коронавируса

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Солнечные ванны снижают риск смерти от коронавируса
В солнечных районах меньше смертей от коронавируса / Getty Images

Согласно новому исследованию, солнечные ванны могут снизить риск смерти от Covid-19.

Ученые говорят, что солнце заставляет кожу выделять химическое вещество, которое облегчает симптомы, а также ослабляет воспаление в организме. Об этом пишет Mirror.

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"Мы все еще многого не понимаем о Covid-19. Наши результаты показывают, что воздействие солнечного света является одним из способов снижения риска смерти от коронавируса", - говорит доктор Ричард Веллер из Эдинбургского университета.

Исследования основаны на жителях Великобритании, Италии и США. Оно показало, что в регионах США с самым высоким уровнем УФА-лучей, которые составляют 95% солнечного ультрафиолета, было меньше смертей от Covid-19. Анализ в Англии и Италии дал такие же результаты. По словам ученых, в солнечных районах уровень смертности от коронавируса меньше.

"Связь между смертностью от Covid-19 сезона и географической широтой разительная", - говорит соавтор исследования, заведующий кафедрой географии здравоохранения в Эдинбурге, профессор Крис Дибб.

Исследователи приняли во внимание факторы, связанные с повышенным воздействием вируса и риском смерти. К ним относятся возраст, этническая принадлежность, социально-экономический статус, плотность населения, загрязнение воздуха, температура и уровне инфекции в местных районах.

Профессор Дибб и его коллеги говорят, что, кроме витамина D, солнечный свет также заставляет кожу выделять оксид азота. По словам ученых, это может снизить способность вируса к репликации, подтвердили лабораторные эксперименты.

Предварительное исследование той же группы показало, что солнечный свет также улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы. Лучшее давление защищает от сердечных приступов. Сердечно-сосудистые заболевания - распространенное осложнение от Covid-19.

Последнее исследование может привести к потенциальным новых методов лечения Covid-19, добавили исследователи.

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