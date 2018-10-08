Со мной не говорит ни семья, ни друзья - тело мужчины покрылось сотнями опухолей

Амир Али, 32 года, из города Севан-Шариф, Пакистан, тело которого покрыто сотнями опухолей, вынужден жить как отшельник. Семья и друзья боятся его болезни.

Небольшие опухоли на животе и спине Амира были с детства. 7 лет назад доброкачественные опухоли увеличились и распространились на ноги, руки, шею, голову и лицо мужчины, пишет Daily Mail.

Фото: dailymail.co.uk

Врачи считают, что у него нейрофиброматоз - наследственное заболевание, которое поражает нервную систему кожи.

Наиболее распространенная форма заболевания - нейрофиброматоз I типа. Случается у 1 из 3500 новорожденных. Лекарств от болезни не существует.

Ранее Али работал наемным работником. Однако когда болезнь начала прогрессировать, мужчина был вынужден покинуть свой дом. Сделал это, чтобы не стыдить свою семью, говорит.

"Эти опухоли были у меня с детства. Пока они были маленькие, они никак не влияли на мою жизнь. Я жил счастливо с женой и двумя дочерьми. Когда мне исполнилось 25 лет, опухоли начали появляться на ногах, руках, шее, голове и даже на лице. Жена потеряла ко мне интерес. Чтобы спасти своих дочерей от позора, я ушел из дома", - рассказал Али.

Друзья и соседи тоже начали сторониться мужчины.

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"Люди боятся, что я могу заразить их. Друзья, соседи перестали со мной разговаривать. Несколько лет назад я зашел в чайную и увидел друзей, с которыми пил чай с детства, они даже не заговорили со мной, - рассказал Али. - Когда люди меня видят, сторонятся. Владелец чайной запретил мне сюда приходить, потому что я, мол, порчу ему бизнес".

Али покинул город. Долго не мог найти работу. Помог двоюродный брат из маленького села вблизи города Навабшах. Теперь мужчина ухаживает за 30 козами и получает за это $ 20 в месяц.

Гигантскую опухоль спинного мозга успешно удалили в Международном центре нейрохирургии. — На прошлой неделе обратился к нам 22-летний Антон из Киева, у которого уже давно болела шея, - рассказывает Игорь Курилец, директор Международного центра нейрохирургии. - Постепенно боль прогрессировала. У юноши начала неметь левая рука. Это побудило сделать МРТ. На снимках обнаружили огромную опухоль, простиравшуюся от ствола головного мозга до четвертого шейного позвонка. Длина ее была 7,5 сантиметра.